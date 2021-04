Veröffentlicht am 18. April 2021 von wwa

KIRCHEN – Sachbeschädigung an einem Pkw in Kirchen

Unbekannte Täter zerkratzten zwischen dem 16. und 17. April 2021 in der Bahnhofstraße 24 einen Pkw auf dem Mitfahrerparkplatz des Krankenhauses in Kirchen. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei