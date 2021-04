Veröffentlicht am 17. April 2021 von wwa

CORONA – OBERHONNEFELD – Ins Impfzentrum kehrt Farbe ein – Dank vieler kleiner Künstler/innen – Landrat Achim Hallerbach vergibt Jurypreis des Malwettbewerbs

Die Tage, in denen sich das Impfzentrum in Oberhonnefeld in klinischem Weiß präsentiert, sind gezählt. Schon bald werden unzählige bunte und fröhliche Bilder die vielen Wände dort schmücken – Bilder, die Kinder aus dem gesamten Kreis im Rahmen eines Malwettbewerbs „Wir verschönern unser Impfzentrum“ gemalt haben.

„Dass sich so viele Kinder von dem Malwettbewerb angesprochen gefühlt haben, hatten wir nicht unbedingt erwartet. Das ist ein toller Erfolg. Sogar ganze Grundschulklassen und Kitas haben sich beteiligt,“ blickt Landrat Achim Hallerbach begeistert auf die vielen farbenfrohen Kunstwerke, mit denen die Kinder ihre Wünsche für die Nach-Corona-Zeit zum Ausdruck gebracht haben.

Mehrere Hundert Bilder, teils mit Wasser-, teils mit Bunt- oder Filzstiften gemalt, mit Glitzer, Sand und Watte verziert und sogar ganze Plakate mussten der Bewertung durch eine fachkundige Bewertungskommission standhalten.

Keine leichte Aufgabe für die dreiköpfige Jury, (Daniela Kiefer von der Kreisjugendpflege, Katrin Becker aus Neustadt, die den Impuls für den Malwettbewerb gegeben hatte, und Oliver Schumacher, stv. Leiter des Impfzentrums Oberhonnefeld), die Preisträger/innen des Malwettbewerbs ausfindig zu machen.

Wie es sich für einen echten Wettbewerb gehört, gab es natürlich auch etwas zu gewinnen. Jeweils drei Kinder in den Altersgruppen 4 bis 6 Jahre, 7 bis 9 Jahre und 10 bis 12 Jahre erhielten schöne Sachpreise, u.a. gestiftet von der RömerWelt Rheinbrohl und er Sparkasse Neuwied.

„Jedes Bild ist einzigartig und preiswürdig. Da aber nicht alle gewinnen können, haben wir uns dazu entschieden, in den drei Altersgruppen je drei gleichwertige Sachpreise zu vergeben: Die gehen an Simon Enns (Raubach), Lea Francke (Hümmerich), Julius Franz (Oberraden), Ester Korell (Puderbach), Linda Krämer (Neuwied), Liv Lücker (Großmaischeid), Kiara Pitter (Windhagen), Elena Sheldija und Sandra Saibert (beide Neuwied)“, so Landrat Hallerbach zur Auswahl der Gewinnerbilder.

Den „Sonderpreis der Jury“ erhielt Alessio Pothoff aus Marienhausen. Alessios Plakat wird zukünftig die Besucherinnen und Besucher schon am Eingang des Impfzentrums in Empfang nehmen.

„Alessios Beitrag zum Malwettbewerb hat die Jury so begeistert, dass sie spontan entschieden hat, diesen Sonderpreis zu vergeben“, so Impfkoordinator Werner Böcking.

Sein Geschenk, einen hochwertigen Rucksack der „Wir Westerwälder-Edition“ konnte der sichtlich stolze Preisträger Alessio im Beisein seiner Eltern und Großeltern und des Impfkoordinators Werner Böcking im Impfzentrum von Landrat Achim Hallerbach entgegennehmen.

Foto: Mit dem „Sonderpreis der Jury“ würdigten Landrat Achim Hallerbach (ganz rechts im Bild) und Impfkoordinator Werner Böcking (ganz links) das Plakat von Alessio Pothoff, das zukünftig den Eingangsbereich im Impfzentrum zieren wird.