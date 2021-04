Veröffentlicht am 17. April 2021 von wwa

RHEINBREITBACH – Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes von Parkplatz in Rheinbreitbach

Samstagmittag, 17. April 2021, im Zeitraum 13:50 bis 14:05 Uhr, wurde auf dem LIDL-Parkplatz in Rheinbreitbach ein E-Bike der Marke Raleigh Dundee LT 50 entwendet. Das E-Bike war an einer Parklücke in der Nähe des Eingangs abgestellt und mit einem Felgenschloss gesichert. Das E-Bike hat einen schwarzen Rahmen mit der Aufschrift „Raleigh“ in orangener Farbe. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war der Supermarkt gut besucht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Linz a.R. zu melden. Quelle: Polizei