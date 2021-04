Veröffentlicht am 17. April 2021 von wwa

PUDERBACH – Aus Fehler nichts gelernt

Donnerstagabend, 15. April 2021, kam es in Puderbach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einer der Beiden, ein 31jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Puderbach flüchtete, konnte jedoch noch von der Polizei aufgegriffen werden. In der Folge musste er zur Ausnüchterung ins polizeiliche Gewahrsam, aus dem er am frühen Freitagmorgen, 16. April 2021. entlassen wurde. Am Vormittag, gegen 11:45 Uhr gingen Meldungen über einen randalierenden, alkoholisierten Mann in Puderbach ein. Die eingesetzten Polizeibeamten trauten zunächst ihren Augen nicht, als sie den vor wenigen Stunden entlassenen Mann wiedererkannten. Er hatte erneut deutlich dem Alkohol zugesprochen und musste wieder mitgenommen werden. Quelle: Polizei