Veröffentlicht am 17. April 2021 von wwa

ASBACH – Versuchte Flucht vor Verkehrskontrolle in Asbach

Am späten Freitagabend, 16. April 2021, sollte ein PKW in der Ortslage Asbach einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der versuchte sich der Fahrzeugführer durch Beschleunigen des Fahrzeuges und Missachtung der Anhaltezeichen zu entziehen. Nach wenigen Minuten konnte das flüchtende Fahrzeug jedoch in einem Ortsteil gestellt und kontrolliert werden. Besetzt war der PKW mit vier Personen aus der Verbandsgemeinde Asbach im Alter zwischen 19 bis 24 Jahren. Bei dem Fahrzeugführer wurden drogentypische Beweisanzeichen festgestellt. Weiterhin wurde bei drei Insassen Betäubungsmittel gefunden. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein, so die Polizei, ist er vorerst los. Zudem wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei