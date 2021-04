Veröffentlicht am 17. April 2021 von wwa

WEISSENTHURM – Französische Bulldogge zugelaufen

In Weißenthurm ist einem Bürger am Samstagmorgen, 17. April 2021, gegen 08:45 Uhr eine kleine braune französische Bulldogge zugelaufen. Das Tier trägt ein grünes Halsband. Der Halter des Hundes wird gebeten, sich bei der Polizei Andernach zu melden und das Tier gegen Eigentumsnachweis wieder in Empfang zu nehmen. Quelle: Polizei