Veröffentlicht am 16. April 2021 von wwa

BENDORF – Ingewahrsamnahme einer psychisch auffälligen und nackten Person in Bendorf

Freitagmorgen, 16. April 2021, ab 08:30 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer und Passanten einen nackten Mann, der durch die Brauereistraße in Bendorf in Richtung Aldi lief. Die Person hatte sich zunächst komplett ausgezogen und alle Kleidungsstücke auf ein benachbartes Firmengrundstück geworfen. Anschließend lief der 28jährige Bendorfer ziellos umher und schrie herum. Als die erste Streife der Polizei Bendorf die Person antraf und ansprach, schlug er unvermittelt nach den Beamten und trat nach ihnen.

Bei der anschließenden Fesselung biss er einem Polizeibeamtenbeamten in die Hand und verletzte ihn. Der vermutlich unter starkem Drogeneinfluss stehende Mann, so die Polizei, konnte nach Hinzuziehung von Unterstützungskräften in Gewahrsam genommen werden. Nach einer ärztlichen Vorstellung im Krankenhaus in Neuwied und der Entnahme einer Blutprobe wurde er durch die verständigte Unterbringungsbehörde der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz aufgrund akuter Eigen- und Fremdgefährdung in die Rhein-Mosel-Fachklinik nach Andernach eingewiesen. Im Einsatz waren drei Streifen der PI Bendorf und der PI Neuwied, sowie das DRK. Quelle: Polizei