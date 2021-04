Veröffentlicht am 16. April 2021 von wwa

RHEINBROHL – Unerlaubte Cannabisanlage entdeckt

Donnerstagmittag, 15. April 2021, meldete ein Spaziergänger der Polizei in Linz, dass er in einem Waldstück in Rheinbrohl mehrere Hanfpflanzen entdeckt habe. Die Polizei überprüfte die Örtlichkeit und stellte die Pflanzen sicher. Hinweise nimmt die Polizei unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de entgegen. Quelle: Polizei