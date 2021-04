Veröffentlicht am 16. April 2021 von wwa

NEUWIED – Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Durch eine Streife der Polizei Neuwied wurde Donnerstagabend, 15. April 2021, gegen 20:15 Uhr in Neuwied, in der Heddesdorfer Straße ein Fahrzeug angehalten und kontrolliert. Hierbei fiel der Beifahrer dadurch auf, dass er den Anschein erweckte, aktuell unter dem Einfluss von Drogen zu stehen. Bei der anschließenden Durchsuchung des 40jährigen Mannes konnten die Beamten ein Tütchen mit weißem Pulver, vermutlich Amphetamine, feststellen. Den Mann erwartet eine entsprechende Anzeige und eine Mitteilung an die Führerscheinstelle. Quelle: Polizei