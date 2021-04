Veröffentlicht am 17. April 2021 von wwa

WESTERWALD – Umweltkompass erscheint mit neuem Namen und neuem Layout: Westerwälder Naturerlebnisse

In einem neuen Gewand und mit noch mehr Inhalten präsentiert die Initiative „Wir Westerwälder“ den „neuen Umweltkompass“. „Wir freuen uns, den Bürgern/innen der Region Westerwald, aber auch unseren Gästen den ehemaligen Umweltkompass jetzt als Westerwälder Naturerlebnisse und mit einem neuen Erscheinungsbild präsentieren zu können. Und dazu gibt es ein breites, vielfältiges und buntes Veranstaltungsangebot “, so die drei Westerwälder Landräte Dr. Peter Enders (AK), Achim Hallerbach (NR) und Achim Schwickert (WW).

Das Gemeinschaftsprojekt der Landkreise Altenkirchen, Westerwaldkreis und Neuwied unter dem Dach der Gemeinschaftsinitiative Wir Westerwälder“ erscheint in diesem Jahr zum 12. Mal. Auch in dieser Auflage werden wieder viele abwechslungsreiche Veranstaltungen rund um die Themenfelder Natur und Umwelt aus der gesamten Region veröffentlicht. Naturschutzorganisationen, Lernorte Bauernhof, die Forstverwaltung, Einrichtungen der Erwachsenenbildung, Bildungseinrichtungen, präsentieren mehr als 460 Veranstaltungen auf rund 170 Seiten in dem jährlich erscheinenden Programmheft.

„Pünktlich zum Frühjahrsbeginn erscheint unser Veranstaltungskalender im neuen Look als modernes, informatives und für Zielgruppen aller Alters- und Gesellschaftsschichten attraktives Medium“, freut sich Sandra Köster, Vorständin der Wir Westerwälder gAöR.

So konzentriert sich die neue Titelseite mit dem Eichhörnchen mit einem Foto auf das Thema „Natur“ und ist für Familien und „Einzelgänger“ gleichermaßen interessant. Themenschwerpunkte wie Aktiv & Entspannt, Kräuter, Tiere & Umwelt, Familien & Entdecker machen auf einen Blick deutlich, welche Art von Veranstaltungen im Innenteil zu finden sind. Neu ist auch, dass ein Kalendarium in Kombination mit einem Farbleitsystem integriert wurde.

Veranstaltungen, die besonders für Kinder geeignet sind, erhalten das orange eingefärbte Kids-Icon. Auch anmeldepflichtige Events werden farblich mit einem Anmelde-Button hervorgehoben.

Ziel der Neugestaltung ist es, unseren Bürgern/innen und unseren Gästen der Kreise Altenkirchen, Neuwied und Westerwald die vielfältigen Aktionen im Umwelt- und Natursektor (häufig von Ehrenamtlern und Privatpersonen organisiert und durchgeführt) in attraktiver, moderner Form vorzustellen.

„Wir freuen uns sehr, dass auch in diesem besonderen Jahr zahlreiche Veranstalter von unserer Plattform in digitaler und gedruckter Form gebraucht gemacht haben, und uns ihre Veranstaltungen gemeldet haben“, sind sich die drei Landräte Dr. Peter Enders (AK) Achim Hallerbach (NR) und Achim Schwickert (WW) einig.

Die Westerwälder Naturerlebnisse sind ein sehr gutes Beispiel für die interkommunale Zusammenarbeit zwischen den drei Kreisverwaltungen und dem Forstamt Dierdorf, die den Veranstaltungskalender gemeinsam unter dem Dach der Wir Westerwälder erarbeitet haben.

Die Westerwälder Naturerlebnisse können über die drei beteiligten Kreisverwaltungen, die Verbandsgemeindeverwaltungen sowie die Tourist-Informationen, Museen und touristische Einrichtungen bezogen werden, zudem ist er online über die Webseiten der Kreise und unter wir-westerwaelder.de verfügbar.

Foto: Präsentieren die neuen „Westerwälder Naturerlebnisse 2021“. Bereits im zwölften Jahr erscheint der Veranstaltungskalender für Erlebnis-, Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen rund um die Themen Natur und Umwelt in der Region Westerwald.

(v.l.): Achim Hallerbach (Landrat Kreis Neuwied), Hilde Umlauf (Kreisverwaltung Montabaur, Referat Umwelt und Naturschutz) Gabi Schäfer (Kreisverwaltung Neuwied Stabsstelle Energie, Klima und Umwelt), Gerhard Willms (Forstamt Dierdorf), Dr. Peter Endres (Landrat Kreis Altenkirchen), Sandra Köster (Vorständin Wir Westerwälder), Achim Schwickert (Landrat Westerwaldkreis), Barbara Hombach (3! Werbeagentur, Hachenburg auf dem Foto fehlt: Jessica Gelhausen (Kreisverwaltung Altenkirchen, Referat für Naturschutz und Umwelt)