Veröffentlicht am 18. April 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Angesagt statt abgesagt! – Anmeldung für das Azubi-Speeddating im Landkreis Altenkirchen ab sofort möglich

Die IHK-Regionalgeschäftsstelle in Altenkirchen, die Agentur für Arbeit Neuwied und die Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald e. V. bieten erneut ein Azubi-Speeddating an. Auch 2021 möchte man Schüler/innen auf der Suche nach geeigneten Ausbildungsplätzen unterstützen und planen eine hybride Veranstaltung am Dienstag, 18. Mai 2021, von 15 bis 18 Uhr im KulturWerk in Wissen und/oder digital.

Schüler/innen der Abgangsjahrgänge bekommen beim Azubi-Speeddating die Möglichkeit in zehnminütigen Gesprächen Unternehmen und Ausbildungsberufe kennenzulernen. Die Gespräche werden vorab online vereinbart unter Einhaltung von geltenden Hygienevorschriften vor Ort durchgeführt. Alternativ können die Gespräche auch in digitaler Form von zuhause geführt werden.

Das Azubi-Speeddating richtet sich an Schüler/innen, die sich für eine Ausbildung oder ein duales Studium für 2021 und 2022 interessieren. Eine Liste mit teilnehmenden Unternehmen sowie die erforderliche Anmeldung stehen bereit unter ihk-koblenz.de/azubispeeddating