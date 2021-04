Veröffentlicht am 17. April 2021 von wwa

KREIS NEUWIED – Mathematik-Informatik-Naturwissenschaft-Technik: mint@home – For Girls Only – Landkreis Neuwied startet Girls-MINT-Workshops – Drei Tage – drei Workshops jeweils 90 Minuten MINT-Erfahrung gemütlich von zu Hause.

In der MINT-Region Neuwied werden mit Unterstützung des Ada-Lovelace-Projekts der Hochschule Koblenz erstmalig kostenlose Girls-MINT-Workshops angeboten. In den Pfingstferien, vom 25. bis 27. Mai 2021, finden online-Technik-Workshops für MINT-interessierte Schülerinnen der 6./7. Klassen statt.

Das Angebot „mint@home – For Girls Only“ richtet sich an Mädchen in der 6./7. Klasse. Nach der Anmeldung werden Technikboxen mit dem Workshop-Material nach Hause gesendet. Die Kurse finden jeweils online statt und werden live von Studentinnen aus MINT-Studiengängen begleitet.

Folgende Fragestellungen werden von den Schülerinnen unter die Lupe genommen: Künstliche Intelligenz- wo im Alltag begegnen uns KI-Systeme und wie lernen künstliche Intelligenzen?

Elektro-Antrieb – wie funktionieren die neuen „Nicht-Raucher“? – bei uns baust du deinen eigenen E-Motor.

Was bitte ist Rheologie? – wo begegnet uns diese im Alltag? – und was hat das mit dem Ketchup, der nicht aus der Flasche will zu tun? Die Nachwuchsforscherinnen gehen Naturwissenschaften und Technik auf die Spur und erfahren ganz nebenbei, wie wir unser Klima und unsere Umwelt schützen können und wo noch Bedarfe sind. Die Studentinnen stehen den Schülerinnen im Anschluss für Fragen zu MINT- Studiengängen zur Verfügung.

Termine: 25. bis 27. Mai 2021 jeweils von 11:00 bis 12:30 Uhr

Teilnehmerinnen: 15 Plätze

Anmeldeschluss: 09. Mai 2021

Anmeldung: Bildungsbüro Neuwied – Laura Schaaf, Email: laura.schaaf@kreis-neuwied.de; Tel.: 02631/803-195

Der Landkreis Neuwied ist anerkannte MINT-Region und kooperiert mit dem rheinland-pfälzischen Ada-Lovelace-Projekt. Das Projekt wird durch das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz und das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur sowie dem Europäischen Sozialfonds gefördert. Mehr Informationen unter www.ada-lovelace.de.

Der 1. Kreisbeigeordnete und Dezernent des Landkreises Michael Mahlert freut sich über die Kooperation: „Die Leitziele der MINT-Region Neuwied sind unter anderem die Entfachung des MINT-Interesses sowie die Chancengleichheit in der MINT-Bildung. Wir sind über unsere starken Kooperationspartner sehr froh und freuen uns, dass wir gemeinsam mit dem Ada-Lovelace-Projekt und der Hochschule Koblenz mit den Girls-MINT-Workshops starten können! Gemeinsam mit weiteren Kooperationspartnern finden in den nächsten zwei Jahren Workshops für Mädchen statt. Diese Workshops bilden nur einen Baustein der vielfältigen MINT-Projekte in der Region.“

Foto: MINT-Begeisterung geht nicht nur in Präsenz. Das digitale MINT-Pfingstferienprogramm ermöglicht den teilnehmenden Mädchen unter anderem Einblicke in die wunderbare Welt der angewandten Naturwissenschaften und Technik.