Veröffentlicht am 17. April 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Das DRK Erste-Hilfe-Programm startet wieder

Der DRK-Kreisverband Altenkirchen startet wieder unter Berücksichtigung aller Hygieneregeln und Corona-Verordnungen sein Erste-Hilfe-Programm.

Seit mittlerweile vier Monaten durften keine Erste-Hilfe Kurse durchgeführt werden. „Immer wieder ging der Lockdown in die Verlängerung“, so Ausbildungsbeauftragter Jörg Gerharz. Der „Schulungsstau“ von Führerscheinanwärtern oder Betriebshelfern ist immens. Geplante oder bereits ausgebuchte Kurse mussten immer wieder abgesagt werden. Die meisten Betriebe hatten jedoch Verständnis für die unfreiwilligen Stornierungen seitens des DRKs. Enttäuscht waren eher die Führerscheinanwärter. Diese konnten ihre Fahrerlaubnis nicht erhalten, da der hierfür notwendige Erste-Hilfe-Kurs fehlt. „Wir hoffen, dass der Inzidenzwert bald sinkt oder zumindest nicht weiter steigt, so dass wir weiterhin unsere Erste-Hilfe-Schulungen durchführen dürfen“, so Jörg Gerharz.

Die Kursgestaltung verläuft Corona-konform, so verzichtet man z. B. auf das Üben der Atemspende am Übungsmodel. Viele Gruppenarbeiten fallen der Kontaktbeschränkung zum Opfer. Leider überwiegt im Unterricht die Theorie, die praktischen Erste-Hilfe-Übungen sind auf ein Minimum begrenzt. Erst-Hilfe-Kurse können online über die Homepage des DRK-Kreisverbandes (www.drk-altenkirchen.de) gebucht werden.