Veröffentlicht am 18. April 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreisausschuss tagt erneut online

Am Montag, 19. April, findet die 17. Sitzung des Kreisausschusses in der laufenden Wahlperiode des Kreistages statt. Die Sitzung findet pandemiebedingt erneut als Videokonferenz statt. Beginn ist um 16.30 Uhr. Die wesentlichen Tagesordnungspunkte im öffentlichen Teil der Sitzung sind die Vergabe der Rohbauarbeiten für die Erweiterungsmaßnahmen an der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Horhausen sowie der Antrag der CDU-Kreistagsfraktion auf Durchführung eines Mediationsverfahrens zur Zukunft des Stegskopfes. Im nichtöffentlichen Teil geht um Grundstücks- und Personalangelegenheiten. Für die interessierte Öffentlichkeit gibt es die Möglichkeit, den öffentlichen Teil der Sitzung im Live-Stream über den Youtube-Kanal der Kreisverwaltung zu verfolgen. Ein Link hierzu findet sich am Veranstaltungstag auf der Webseite des Kreises (www.kreis-ak.de).