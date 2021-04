Veröffentlicht am 18. April 2021 von wwa

NEUWIED – Musik mit Kleinkindern intensiv erleben – Onlinekurse an der Musikschule der Stadt Neuwied

Schon für Kinder ab sechs Monaten bietet die Musikschule der Stadt Neuwied Kurse an: Der „Musikgarten“ begleitet Familien mit Kindern bis in das vierte Lebensjahr hinein. In den altersgerechten Kursen treffen sich in normalen Zeiten einmal wöchentlich bis zu zehn Eltern-Kind-Paare zum fröhlichen Singen, Tanzen und Musizieren. Gern können natürlich auch Großeltern, Tagesmütter und andere Bezugspersonen das Kind begleiten.

Der Musikgarten ist ein Ort, an dem Erwachsene und Kinder auf musikalische Entdeckungsreise gehen. Dort ist viel Zeit und Raum, um neue Erfahrungen mit Liedern und elementaren Instrumenten zu sammeln. Fantasiereiche Bewegungsspiele und Tänze gehören ebenso dazu, wie das Singen kindgerechter Lieder. Oft entdecken Erwachsene auf diese Weise schönes Liedgut aus der eigenen Kindheit wieder. Ganz dem Alter der Kinder angepasst, werden viele musikalische Inhalte vermittelt, die ganz einfach in den Alltag „mitgenommen“ werden können.

Dies ist ein großes Anliegen des Musikgartens: Eltern ganz viele Ideen zu geben, Musik einen festen Bestanteil im Familienleben werden zu lassen. Kniereiter, Finger- und Bewegungsspiele, sowie körperbezogene Wahrnehmungs- und Ruhelieder sorgen für einen ausgewogenen Wechsel aus aktiven und ruhigen Inhalten. Jedes Kind wird in seiner Persönlichkeit individuell gesehen und bringt sich in seinem ganz eigenen Rahmen ein.

Corona bedingt können diese Kurse seit einem Jahr nicht mehr in der Musikschule stattfinden. Daher kommt die Musikschule mittels Internet zu interessierten Eltern und bietet ab Anfang Mai Kurse jeweils Dienstagsnachmittags, von 15 bis 17 Uhr, acht Wochen lang an: Musikgarten für Babys im Alter von 9 bis 18 Monate und Musikgarten für Kinder von anderthalb bis drei Jahren. Das Thema der 30-minütigen Kurse lautet: „Vom Frühling in den Sommer“. Es ist ganz einfach, die über „Zoom“ gezeigten Aktivitäten mitzumachen. Teilnehmende können sich inspirieren lassen und die gemeinsame Zeit voller Musik mit dem Kind genießen. Das Alter des Kleinkindes ist eine Lebensphase, die sehr intensiv erlebt wird und in der Musik eine große Bereicherung ist. Musikalische Aktivitäten, Bewegung und Tanz sind ein Geschenk für jedes Kind.

Anmeldeschluss ist der 23. April. Genauere Informationen erteilt die Musikschule telefonisch unter 02631 398 919 oder unter www.musikschule-neuwied.de