Veröffentlicht am 15. April 2021 von wwa

KATZWINKEL – Erstes Drive-In-Testzentrum im Kreis Altenkirchen öffnet ab Montag, den 19. April 2021, in Katzwinkel

Ab Montag besteht für alle Bürger/innen die Möglichkeit, sich an einem weiteren Ort im Kreis auf das Coronavirus testen zu lassen. Der DRK Ortsverein Wissen e. V., der aus den drei Bereitschaften Katzwinkel, Birken-Honigsessen und Wissen besteht und dessen Helfer/innen bisweilen auch im Impfzentrum tätig sind, bietet nach Beauftragung des Kreisgesundheitsamtes erstmals die Möglichkeit einer Drive-In-Teststelle ohne Terminvereinbarung an. Nach der Idee des Ortsbürgermeisters Hubert Becher und des DRK wurde somit eine innovative Teststelle errichtet, die von der Ortsgemeinde unterstützt wird.

Dieses Drive-In öffnet am Montag zum ersten Mal an der Glück-Auf-Halle in der Barbarastraße in Katzwinkel. Die Testungen sind kostenfrei und für alle Bürger/innen mit Wohnsitz in Deutschland zugänglich. Montags, mittwochs und freitags werden hier von 18:00 bis 20:00 Uhr Tests durchgeführt, für das Fahrzeug nicht verlassen werden muss. Die Teststelle garantiert demnach einen barrierefreien Ablauf. Ein Test im Drive-In läuft wie folgt ab: Bei der Ankunft an der Teststelle erhalten die Bürger/innen Formulare, die sie im eigenen PKW ausfüllen. Dazu ist das Mitführen eines gültigen Personalausweises erforderlich. Auf dem Ausweisdokument muss der Wohnsitz innerhalb Deutschlands angegeben sein. Ist das Ausfüllen der Formulare erfolgt, wird durch die Fahrenden das Warnblinklicht eingeschaltet, um den Mitarbeiter/innen zu signalisieren, dass Sie bereit sind.

Es erfolgt eine Testung bei heruntergelassenem Fenster und unter Beachtung der erforderlichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Danach kann die Teststelle umgehend verlassen werden, das Ergebnis wird per E-Mail zugestellt. Da die Teststelle ausschließlich von ehrenamtlichen Helfern betrieben wird, ist es derzeit noch nicht möglich, tägliche Testungen anzubieten. Das Angebot kann und soll jedoch bei Bedarf ausgebaut werden. Bei Fragen kann die Teststelle über teststelle@drkkatzwinkel.de oder 0151-57432844 kontaktiert werden. Hier können ebenso in dringenden Fällen und falls der Drive-In nicht genutzt werden kann Termine außerhalb der Zeiten, auch durch ein mobiles Team, vereinbart werden. Somit bietet sich erstmals eine sichere, barrierefreie und besonders für nicht mobile Menschen geeignete Testmöglichkeit.