Veröffentlicht am 15. April 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Bienvenue: Französisch-Onlinekurs startet

In Kürze startet bei der Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen ein Französisch-Onlinekurs für Einsteiger. Beginn ist am Dienstag, 20. April von 16.30 bis 18 Uhr, unter der Leitung von Elke Orthey. „Ob man aus privaten oder beruflichen Gründen in unser südwestlichstes Nachbarland reisen möchte, Grundkenntnisse des Französischen werden dabei sehr nützlich sein. In diesem Kurs erlernen die Teilnehmenden Grußformeln, Ausspracheregeln, Zahlen und erste Dialoge und werden mit Freude und systematisch an diese schöne Sprache herangeführt“, so die Vorabinfo der Kreisvolkshochschule. Der Kurs findet über das Konferenztool Zoom statt und umfasst zunächst sechs Termine. Die Teilnahme kostet 35 Euro bei sieben Teilnehmenden. Anmeldungen nimmt die KVHS Altenkirchen entgegen (Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).