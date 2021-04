ALTENKIRCHEN – In Zeiten von Corona bietet das Haus Felsenkeller auch Online-Seminare an

Veröffentlicht am 17. April 2021 von wwa

In Zeiten von Corona bietet das Haus Felsenkeller auch Online-Seminare an. So kann man sich ab dem 14. Juni virtuell auf „Die Heldenreise“ begeben.

Gerade in Zeiten von Corona wurden viele Menschen mit großen Veränderungen oder schwerwiegenden Entscheidungen konfrontiert. Doch diese können auch eine Chance sein daran zu wachsen. Der E-Learning-Kurs „Heldenreise“ beschreibt den Prozess und die Phasen der Wandlung (Metamorphose), die man durchlaufen muss, um eine neue Rolle, einen anderen Status oder eine neue Identität annehmen zu können und mit ganzer Kraft in der Zukunft anzukommen. In einem geschützten – digitalen – Raum kann man sich auf seine Geschichte schauen, Sicherheit und Wissen bestätigen. Es wird Informationen, Übungen, Geschichten, Videos und Naturaufgaben geben, mit denen man seine ganz persönliche Reise gestalten kann. Dabei besteht natürlich jederzeit die Möglichkeit, Kontakt zur Referentin aufzunehmen und Unterstützung zu erhalten. Die Kursgebühr beträgt 99 Euro.

Weitere Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder auf www.haus-felsenkeller.de.