Veröffentlicht am 14. April 2021 von wwa

BONEFELD – DIERDORF – Verstöße gegen die Ausgangssperre in Bonefeld

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 13. auf 14. April 2021, ahndeten Polizeibeamte der PI Straßenhaus Verstöße gegen die Ausgangssperre des Landkreises Neuwied. Um 23:20 Uhr kontrollierten die Beamten auf der Bundesstraße 256 bei Bonefeld zwei weibliche Insassinnen eines PKW. Die beiden 20jährigen Frauen gaben an, „ohne Ziel herumzufahren“.

In Dierdorf um 01:20 Uhr fielen den Beamten zwei Personen auf einem Tankstellengelände in Dierdorf auf. Während der Personenkontrolle gaben die beiden 20jährigen männlichen Personen an, sich Chips kaufen zu wollen. Gegen die vier Heranwachsenden wurden jeweils Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Verstoßes gegen die Ausgangssperre des Landkreises Neuwied erstattet. Quelle: Polizei