Veröffentlicht am 14. April 2021 von wwa

NEUWIED – Personenkontrolle mit Fund von Drogen in Neuwied

Im Rahmen einer Personenkontrolle am Dienstagmittag, 13. April 2021, gegen 12:00 Uhr konnte eine Streife der Polizei Neuwied am Bahnhof in Neuwied einen 32jährigen Mann kontrollieren. Bei seiner Durchsuchung wurde eine geringe Menge an Amphetamin und Tilidin gefunden und sichergestellt. Den wohnsitzlosen Mann erwarten die entsprechenden Strafanzeigen. Quelle: Polizei