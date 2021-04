Veröffentlicht am 14. April 2021 von wwa

HEUZERT – Landwirtschaftliche Flächen durch Fahrzeug beschädigt

Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag, 12. auf 13. April 2021, wurden in der Gemarkung Heuzert zwei gegenüberliegende landwirtschaftlich genutzte Flächen durch unbekannten Verursacher mit einem Fahrzeug befahren und beschädigt. Das Fahrzeug wurde dabei beschädigt, da ein Fahrzeugteil an der Örtlichkeit gefunden wurde. Die Polizei sucht nach dem Verursacher. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg (Tel.: 02662-95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de).Quelle: Polizei