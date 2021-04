Veröffentlicht am 13. April 2021 von wwa

NEUWIED – 20. April: Auf ein Wort mit Jan Einig per Telefon

Die Stadt Neuwied bietet die Bürgersprechstunde mit Oberbürgermeister Jan Einig aufgrund der Corona-Pandemie und den dadurch bedingten notwendigen Einschränkungen weiterhin als Telefongespräch – und nicht als persönliches Gespräch an. Interessierte an der „Auf ein Wort“-Veranstaltung am Dienstag, 20. April, 17 bis 19 Uhr, für den Stadtteil Torney können sich im Internet unter www.neuwied.de/buergersprechstunde.html, per E-Mail an oberbuergermeister@ neuwied.de oder per Telefon 02631 802 261 melden. Nach erfolgter Terminvergabe werden die Bürger am Sprechstundentag dann von OB Einig angerufen.