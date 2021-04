Veröffentlicht am 13. April 2021 von wwa

WISSEN – Fahren ohne Fahrerlaubnis in Wissen

Im Rahmen einer Standkontrolle überprüften Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz am Montagvormittag, 12. April 2021, den Fahrzeugverkehr in der Bahnhofstr. Gegen 11:15 Uhr fuhr ein 15jähriger Fahrzeugführer mit seinem Kleinkraftradroller in die Kontrollstelle. Er war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Etwas später, gegen 11:30 Uhr kontrollierten die Beamten einen 37jährigen Fahrzeugführer eines Opel Astra. Er konnte ebenfalls keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. In beiden Fällen wurden die Fahrzeugschlüssel vorläufig sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet. Quelle: Polizei