Veröffentlicht am 12. April 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Jugendhilfeausschuss des Kreistags tagt online

Dienstag, dem 13. April 2021, findet die 7. Sitzung des Jugendhilfeausschusses in der laufenden Wahlperiode des Kreistages statt. Angesichts der pandemiebedingten Einschränkungen wird die Sitzung als Videokonferenz durchgeführt. Beginn ist um 16.30 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen die Bedarfsplanung der Kindertagesbetreuung im Landkreis Altenkirchen, das Konzept zur sozialraumorientierten Arbeit der Kindertagesstätten im Rahmen des Sozialraumbudgets, ein Grundsatzbeschluss zur Gewährung von Personalkostenzuschüssen zu den Hauswirtschaftskräften in Kindertagesstätten, die Anpassung der Grundsätze zum Einsatz einer Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin/Familienhebamme im Landkreis Altenkirchen sowie ein Grundsatzbeschluss zur Ferienbetreuung. Die Sitzung wird per Livestream über den Youtube-Kanal der Kreisverwaltung übertragen, der am Veranstaltungstag über die Webseite www.kreis-ak.de verlinkt wird.