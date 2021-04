Veröffentlicht am 12. April 2021 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Verstoß gegen die Ausgangsbeschränkung in Bad Hönningen

In der Nacht zum Sonntag, 11. April 2021, meldete ein Zeuge der Polizei, in der Sprudelstraße Bad Hönningen seien mehrere Jugendliche unterwegs. Eine Überprüfung ergab, dass insgesamt vier Heranwachsende aus Bad Hönningen, Windhagen und Asbach angetroffen wurden. Sie gaben an, eine Bekannte besucht zu haben. Gegen die Betroffenen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren, wegen Nichtbeachten der Ausgangsbeschränkung nach der Rechtsverordnung der Kreisverwaltung Neuwied, eingeleitet. Quelle: Polizei