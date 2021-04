Veröffentlicht am 12. April 2021 von wwa

MITTELHOF – Verkehrsunfall mit Rehwild auf Verbindungsweg

Sonntagnachmittag, 11. April 2021, gegen 15:15 Uhr, befuhr eine 27jährige Fahrzeugführerin mit ihrem DB C220 den Verbindungsweg von Blickhausen kommend in Richtung Kleehahn. In einem Waldstück wechselten in einer Linkskurve zwei Stücke Rehwild von links nach rechts die Fahrbahn. Die 27jährige wich nach rechts aus und erfasste keines der Tiere, jedoch kam der Pkw von der Fahrbahn ab und prallte unter einen größeren Holzstapel. Zum Glück blieb die 27jährige unverletzt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Quelle: Polizei