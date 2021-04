Veröffentlicht am 12. April 2021 von wwa

WISSEN – SSV95 Wissen Handball im Lockdown – Teil 4: Erweiterung des Tippspiels

Bereits vor zwei Wochen berichtete der SSV95 Wissen über das WM-Tippspiel der „gemischten C“. Um die dabei leer ausgegangenen Tippspieler/innen nicht sitzen zu lassen, wurde an drei Sonntagen im Februar ein Quiz gespielt, bei dem es darum ging, aus insgesamt 40 Fragen rund um die Mannschaft, den Verein und natürlich den Handballsport, ein Lösungswort möglichst schnell herauszufinden. Prämie war erneut die Tasse und in der zweiten Chance, diese auch mit entsprechender Nervennahrung befüllen zu lassen.

Damit auch die, die beim Raten zunächst das Nachsehen hatten, nicht zu kurz kamen, wurde als Zusatzaufgabe die Bildung eines Satzes mit den Lösungswörtern „Großsporthalle“, „Zeitnehmertisch“ und „Hygieneverordnung“ verlangt. Die Lösungen waren derart kreativ, dass final alle in den Genuss der gefüllten Tasse kommen mussten.

Die Auslieferung erfolgte am Donnerstag, den 25. Februar 2021, so dass man zumindest an der Haustür und unter dem nötigen Sicherheitsabstand ein paar Worte wechseln konnte. Die Trainer und alle Verantwortlichen des Vereins hoffen, bald wieder zusammen unseren Sport ausüben zu dürfen und dann wieder mit Spaß aktiv bei der Sache sein zu können!

Foto: „Einige der Beschenkten bedankten sich nicht nur vor Ort bei der Übergabe bei ihren Trainern Niklas und Oliver Scholz sondern auch via Instagram beim SSV.