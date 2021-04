Veröffentlicht am 12. April 2021 von wwa

PRACHT – Drei Ruhebänke in Pracht zerstört

In der vergangenen Woche wurde dem Ortsbürgermeister mitgeteilt, dass drei Ruhebänke an den Wanderwegen mutwillig zerstört wurden. Erst im September des vergangenen Jahres haben Klaus Ebach und Udo Seidler die 35 Ruhebänke in der Gemarkung Pracht überprüft. Zehn Bänke wurden repariert sowie neu angestrichen. Bei der Ruhebank am Wald Richtung Sportplatz wurden auch neue Bretter montiert. Nun das!

Die Sitzauflage wurde kaputt getreten und im Verlauf des Weges entlang des Waldrandes wurden zwei weitere Ruhebänke umgestoßen und zerstört. „Irgendwann hat man keine Lust mehr diese Art der Beschädigungen immer wieder aufzubauen“……. nur weil einige wenige Vandalen einen Zerstörungswahn haben. Letztendlich ärgert diese Zerstörung nicht nur die freiwilligen Helfer, sondern auch die Wanderer und Sparziergänger die die Ruhebänke jetzt nicht nutzen können, so Ortsbürgermeister Udo Seidler. Wer Hinweise zu den Vorfällen machen kann sollte dies dem Ortsbürgermeister mitteilen. (udse) Fotos: OG Pracht