Veröffentlicht am 11. April 2021 von wwa

SCHEUERFELD – Jagdwilderei in der Gemarkung Scheuerfeld – Reh den Kopf abgetrennt

Jagdwilderei am Samstag, 10. April 2021, zwischen 12.00 und 21.25 Uhr, in Scheuerfeld, in der Waldgemarkung Scheuerfeld. Unbekannte Täter wilderten in der Verlängerung des Finkenweges und erschossen ein Stück Rehwild. Durch mehrere Schüsse aufmerksam geworden, streiften die zuständigen Jäger im Wald und fanden letztlich das Tier mit abgetrenntem Kopf. Die Polizei Betzdorf sucht Zeugen. Hinweise bitte unter 02741/926-0. Quelle: Polizei