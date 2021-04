Veröffentlicht am 11. April 2021 von wwa

BETZDORF – Sachbeschädigung an Pkw

Von unbekannten Tätern wurde zwischen Freitag und Samstag, 09. und 10. April 2021, zwischen 19.10 und 10.14 Uhr, in Betzdorf, in der Gäulenwaldstraße an einem Taxifahrzeug, das ordnungsgemäß in einer Parkbucht in Höhe der Hausnummer 71 abgestellt war, der rechte Außenspiegel abgeschlagen oder -getreten. Der Schaden beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf circa 300 Euro. Zeugen möchten sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 melden. Quelle: Polizei