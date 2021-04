Veröffentlicht am 11. April 2021 von wwa

HERDORF – Sachbeschädigung an zwei Pkw in Herdorf

Durch unbekannte Täter wurden zwischen Freitag und Samstag, 09. und 10. April 2021, zwischen 13.00 und 07.41 Uhr, in Herdorf, in der Hellerstraße alle vier Reifen an zwei Pkw, die auf dem Parkplatz bzw. im Carport der Anwesen abgestellt waren, mit einem spitzen Gegenstand an den Reifenflanken zerstochen.

Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf circa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei Betzdorf bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden. Quelle: Polizei