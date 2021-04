Veröffentlicht am 11. April 2021 von wwa

VALLENDAR – „Corona-Party“ im Parkhaus am Burgplatz in Vallendar

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 10. auf 11. April 2021, bemerkten Beamte der Polizeiinspektion Bendorf im Rahmen der Streife eine Party in einem alten Lagerraum des Parkhauses in Vallendar. Einige Personen konnten sich fluchtartig der Kontrolle entziehen, trotzdem gelang es die Personalien von insgesamt 24 jungen Erwachsenen festzustellen. Diese Personen feierten eine größere Party und viele trugen dazu weiße Kleidung und Schwarzlicht-Gesichtsfarbe. Außerdem waren erhebliche Mengen von alkoholischen Getränken in einem Nebenraum gelagert.

Angeblich hatten alle Personen sogar vor der Party einen Corona-Schnelltest durchgeführt. Die Personen erhielten nach Abschluss der Kontrollmaßnahmen einen Platzverweis. Außerdem erwartet alle eine Anzeige wegen Verstößen gegen die Corona Verordnung sowie die Allgemeinverfügung des Landreises Mayen Koblenz. Da alle Anzeichen gegen eine spontane Feier sprachen dauern die Ermittlungen hinsichtlich eines möglichen Veranstalters oder Organisators noch an. Quelle: Polizei