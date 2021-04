Veröffentlicht am 11. April 2021 von wwa

FLAMMERSFELD – Große Ölspur in der Ortslage Flammersfeld

Die Rettungsleitstelle in Montabaur informierte die Polizei Altenkirchen und die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld über eine größere Ölspur in der Ortslage Flammersfeld. Bei der Überprüfung bestätigte sich die Mitteilung. Die Ölspur erstreckte sich über einen Großteil des Wohngebietes im Bereich der Raiffeisenstraße / Hubertussteig. Auch Teile der B 256 waren betroffen. Durch die Beamten konnte ein Transporter kontrolliert werden, der aufgrund eines technischen Defekts Öl verlor und als Verursacher festgestellt wurde. Aufgrund der widrigen Witterungsverhältnisse drohte das Öl in die Kanalisation zu laufen. Durch die alarmierte Feuerwehr Flammersfeld musste das Öl gebunden werden. Letztlich wurde die Fahrbahn durch ein Fachunternehmen gereinigt. Die Feuerwehr Flammersfeld befand sich mit 16 Kräften im Einsatz. Quelle: Polizei