Veröffentlicht am 10. April 2021 von wwa

BETZDORF 13jähriges Mädchen in Betzdorf bestohlen

Einem 13jährigen Mädchen wurde am Freitagnachmittag, 09. April 2021, gegen 16:30 Uhr in Betzdorf in der Bahnhofstraße in Höhe der Eisdiele von zwei unbekannten Personen einfach 5 Euro abgenommen und gestohlen. Die beiden Frauen, eine ältere und eine jüngere, sind Südländerinnen und entfernten sich anschließend Richtung Rathaus. Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 02741/926-0 zu melden. Quelle: Polizei