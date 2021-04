Veröffentlicht am 10. April 2021 von wwa

DAADEN – Verkehrsunfallflucht in Daaden

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen Donnerstag und Freitag, 08. und 09. April 2021, zwischen 18:45 und 15:30 Uhr in Daaden in der Kirchhofgasse beim Ein- oder Ausparken den blauen VW Golf eines 22jährigen Mannes, der in einer Parkbucht in Höhe der Hausnummer 6 abgestellt war. Die Beschädigungen befanden sich im hinteren linken Fahrzeugbereich. Die Sachschadenshöhe wird von der Polizei mit circa 500 Euro angegeben. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden. Quelle: Polizei