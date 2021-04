Veröffentlicht am 11. April 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN-BETZDORF – Online-Veranstaltung der Gewerkschaften: „Ist die Betriebliche Mitbestimmung in der Krise?!“

Die Betriebliche Mitbestimmung gilt gemeinhin als eine der Säulen des wirtschaftlichen Erfolgs der Bundesrepublik Deutschland und als Ursache für den weitgehenden sozialen Frieden in der deutschen Arbeitswelt. Ist das auch heute noch so? An welchen Stellen muss gesetzlich nachgeschärft werden und wie können immer mehr Betriebe – Arbeitgeber/innen ebenso wie Arbeitnehmer/innen, von Teilhabe und Demokratie im Arbeitsleben profitieren? Diesen Fragen widmen sich der DGB Kreisverband Altenkirchen und die IG Metall Betzdorf am Donnerstag, 22. April 2021, 17:00 Uhr, in einer Online-Veranstaltung.

Referentin ist Verena zu Dohna, Leiterin des Ressorts Betriebsverfassung und Mitbestimmungspolitik beim Vorstand der IG Metall. Sie wird u.a. diesen Fragen nachgehen: Wo steht die betriebliche Mitbestimmung aktuell? Welche Erfahrungen gibt es aus Krisen wie zuletzt der Finanzkrise? Was wird benötigt, um die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich gestalten zu können?

Hintergrund: Die betriebliche Mitbestimmung ist in Deutschland mit dem Betriebsrätegesetz von 1920 in Kraft getreten. Seitdem ist viel passiert: Wirtschaftskrisen und politische Systemwechsel haben mehrfach für tiefe Einschnitte gesorgt. Um die Mitbestimmung weiterzuentwickeln gab es immer wieder wichtige Gesetzesänderungen, etwa für internationale Betriebsräte. Aktuell wird mit dem Betriebsrätemodernisierungsgesetz eine weitere Gesetzesänderung vorbereitet und soll noch dieses Jahr dem Bundestag zur Abstimmung vorgelegt werden.

Die Zugangsdaten werden kurz vor der Veranstaltung zugeschickt. Anmeldung per E-Mail: koblenz@dgb.de