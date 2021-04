Veröffentlicht am 11. April 2021 von wwa

VERBANDSGEMEINDE WISSEN – Miet-E-Bikes: losradeln im Wisserland

Die Wisserland-Touristik e. V. vermietet in der Tourist-Information im RegioBahnhof Wissen von April bis einschl. September zwei Trekking-Elektrofahrräder (E-Bikes) der Marke Giant, Größen M und L. Nehmen Sie die Hügellandschaft des Westerwaldes, des Oberbergischen Landes oder die Sieghöhen mit Schwung. Schöne Radrouten wie der Nister-Radweg, die Rheinland-Pfalz-Radroute/Westerwald-Schleife, der Ruhr-Sieg-Radweg oder der Radweg Sieg warten auf Sie. Auch die Naturregion Sieg hält unter naturregion-sieg.de Rundtouren bereit. Die Miete beträgt 25 € pro Rad/Tag. Die Vermietung erfolgt in Zusammenarbeit mit der heimischen Firma Tretmühle (Wissen). Viel Spaß beim Radeln mit den E-Bikes in der Region Westerwald & Sieg.

Reservierungen und Infos bei Ihrer Mietstation:

Tourist-Information im RegioBahnhof Wissen

Wisserland-Touristik e. V.

Ansprechpartnerin: Ulrike Corten

Bahnhofstraße 2, 57537 Wissen

Tel.: 02742 2686

Mail: info@wisserlandtouristik.de

www.wissen.eu/elektrofahrräder