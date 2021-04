Veröffentlicht am 10. April 2021 von wwa

OBERBIEBER – 148 Grußkarten selbst gemacht: Pfadfinder ermutigen zum Freude machen

Ganze 148 Oster-Grußkarten haben die Oberbieberer Pfadfinder aller Altersgruppen für die Bewohner/innen des Oberbieberer Seniorenheimes einzeln von Hand gemalt, gezeichnet und gebastelt. Die Heimleitung übernahm die Verteilung innerhalb des Hauses. „Wir wollten eine Freude machen und so einfach zeigen, dass wir an die Menschen dort denken und dass sie von uns nicht vergessen werden“, erklärt Frank Hachemer von der Stammesleitung der Pfadfinder. „Viele Ältere sind gerade in den Heimen durch die Corona-Maßnahmen stark isoliert, können nur eingeschränkt Besuch empfangen“, machten sich die Kinder und Jugendlichen in ihren digitalen Zusammenkünften klar.

Schon für sie selbst sei die Situation der eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten und der ausgefallenen Treffen schwierig – „wie viel schwerer ist das für Menschen im Heim. Da wollten wir wenigstens ein klein wenig für Aufhellung sorgen“, so die Motivation. Dass sie ihre Aktion öffentlich machen, soll auch andere Gruppen oder Einzelpersonen motivieren: „Wir möchten dazu ermutigen, mit ein paar einfachen Schritten Freude zu machen. Vielleicht auch in der Nachbarschaft. Eine Grußkarte muss nicht unbedingt Ostern zum Anlass haben“, schlagen die Pfadfinder vor. Sie selbst bieten gemeinsam mit den Oberbieberer Maimädchen Bedürftigen seit mehr als einem Jahr ihre Hilfe bei Einkäufen und Besorgungen an.

Foto: Alle Altersstufen der Pfadfinder von 10 bis 20 Jahre haben sich an der Bastelaktion beteiligt.

Foto: Pfadfinder