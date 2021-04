Veröffentlicht am 11. April 2021 von wwa

VERBANDSGEMEINDE ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Kommunale Corona-Schnelltestzentren in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld schafft weitere Möglichkeiten für Corona-Schnelltests. Einwohner/innen können sich in den kommunalen Testzentren anlasslos einmal wöchentlich kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen. Außerdem bieten einige Hausärzte und Apotheken kostenlose Antigen-Tests an. Schnelltests sind ein wichtiger Baustein in der Pandemiebekämpfung, denn sie tragen dazu bei, Infektionsketten zu unterbrechen. Das kommunale Drive-In-Schnelltestzentrum im ehemaligen REWE Center-Parkhaus sowie das kommunale mobile Testzentrum, dass daneben die Verbandsgemeinde in der Fläche abdecken soll, sind ab Donnerstag, 8. April 2021, geöffnet. Bereits seit Ende März hat die Verbandsgemeinde das kommunale Testzentrum im Kaplan-Dasbach-Haus in Horhausen eingerichtet.

Das Drive-In-Schnelltestzentrum im Dammweg 2 in Altenkirchen ist montags bis freitags von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Jeweils einmal wöchentlich ist das mobile Schnelltestzentrum zwischen 09 und 14 Uhr vor Ort in den Dorfgemeinschafts- oder Gemeindehäusern bzw. Mehrzweckhallen der Ortsgemeinden Kircheib (Montag), Flammersfeld (Dienstag), Eichelhardt (Mittwoch), Gieleroth (Donnerstag) und Oberlahr (Freitag). Immer mittwochs und freitags wird von 15 bis 18 Uhr im Schnelltestzentrum im Kaplan-Dasbach-Haus in Horhausen getestet.

In den Schnelltestzentren der Verbandsgemeinde können nur Personen ohne coronatypische Symptome getestet werden. Wer Erkältungssymptome hat, sollte sich umgehend beim Hausarzt melden. Wer sich testen lassen möchte, muss online unter https://www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de/aktuell/informationen-zum-coronavirus/testen einen Termin buchen. Alternativ ist auch eine telefonische Terminreservierung unter 02681 85-326, Montag bis Donnerstag von 09 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr, Freitag von 09 bis 12 Uhr möglich.

„Mit dem nunmehr breit aufgestellten Testmöglichkeiten möchten wir dazu beitragen, gemeinsam mit der Bevölkerung in unserer Verbandsgemeinde die Corona-Pandemie zu bewältigen. Bis gestern war der Friseurbesuch oder die Fahrstunde nur mit einem bestätigten negativen Testergebnis zulässig. Diese Einschränkungen wurden mit der ab heute geltenden Allgemeinverfügung der Kreisverwaltung aufgehoben. Je nachdem wie sich die Inzidenzzahlen im Landkreis weiter entwickeln und wie die Öffnungs-Strategie von Bund und Land ausgestaltet werden wird, halten wir es für möglich, dass für die Öffnung dieser Bereiche wieder oder auch für andere hinzukommende Bereiche erstmals eine negative Testung der Besucher bzw. Kunden Voraussetzung sein wird. Es ist uns ein Anliegen, mit der Schaffung kommunaler Testmöglichkeiten vor allem dann auch die örtliche Wirtschaft, Gastronomie und Kulturszene unterstützen und eine Perspektive bieten zu können. Mein Dank gilt an dieser Stelle Helmut Nöllgen vom Kultur-/Jugendkulturbüro Haus Felsenkeller, der uns schnell und unkompliziert das momentan von ihm angemietete Parkhaus des ehemaligen REWE Centers zur Verfügung gestellt hat“, so Fred Jüngerich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde.

Eine Übersicht weiterer Testzentren ist auf der Webseite der Verbandsgemeinde zu finden. Alle landesweit registrierten Teststellen sind unter https://covid-19-support.lsjv.rlp.de/hilfe/covid-19-test-dashboard/ aufgeführt.