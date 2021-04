Veröffentlicht am 9. April 2021 von wwa

NEUWIED – Fahren unter Drogeneinfluss in Neuwied in der Allensteiner Straße

Durch eine Polizeistreife wurde Mittwoch, 07. April 2021, gegen 23:10 Uhr in 56566 Neuwied, in der Allensteiner Straße ein 19jähriger Mann mit seinem Elektroscooter angehalten und kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe, sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Es erfolgte die Vorlage entsprechender Anzeigen, sowie eine Mitteilung an die Führerscheinstelle. Quelle: Polizei