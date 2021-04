Veröffentlicht am 9. April 2021 von wwa

VERBANDSGEMEINDE WISSEN – Plattform Wisserland.de: auch Corona-Test-Angebote jetzt online

Die noch junge Homepage Wisserland.de konnte während der Pandemie schon gute Informationsdienste leisten, z. B. ehrenamtliche Notfall-Einkaufshilfen und Listen mit den lokalen Lieferservice- und Abholangeboten in Gastronomie und Einzelhandel. Jetzt sind auch die Corona-Schnelltest-Stellen im Wisserland zu finden.

Wer die Kontaktdaten der heimischen Apotheken sucht, welche dankenswerterweise Corona-Schnelltests durchführen, wird auf Wisserland.de nun schnell fündig. Direkt auf der Startseite gibt es aktuell den großen blauen Button „Corona-Schnelltests im Wisserland“. Hier stehen direkte Links zur Online-Terminbuchung bzw. die Nummern für telefonische Terminvereinbarungen bereit. Auch sind kurze Infos zu finden, welche man vor einer Terminbuchung zu beachten hat.

Die Verbandsgemeinde bittet um kurzfristige Mitteilung, wenn weitere Teststellen zur Verfügung stehen bzw. öffnen sollten. So kann die Liste immer aktuell gehalten werden. Die Infos können per Mail an jochen.stentenbach@rathaus-wissen.de gemeldet werden. Gleiches gilt für die bereits vorhandenen Listen mit Lieferservice- und Abholangeboten in Gastronomie und Einzelhandel.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Einträge auf Wisserland.de kostenlos sind. Die Plattform wurde in der LEADER-Region Westerwald-Sieg durch die Europäische Union und das Land Rheinland-Pfalz gefördert.