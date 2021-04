Veröffentlicht am 9. April 2021 von wwa

NIEDERBIEBER – Neuwertiger PKW in Neuwied Niederbieber in der Römerstraße beschädigt

Zwischen Mittwoch, 07. April 2021, 12:00 Uhr und Donnerstag, 08. April 2021, 19:30 Uhr parkte ein Mann seinen seit wenigen Wochen zugelassenen Golf 8 GTE am Straßenrand in der Römerstraße. Später stellte er einen tiefen Kratzer im Lack des Autos fest, der sich über die gesamte rechte Seite zog. Es ist nicht davon auszugehen, so die Polizei, dass die Beschädigung im laufenden Straßenverkehr stattfand. Zeugen, die etwas zur Beschädigung sagen können, werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter pineuwied.wache@polizei.rlp.de oder 02631-8780 zu melden. Quelle: Polizei