CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 31 neue Corona-Infektionen und ein weiterer Todesfall im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 8. April 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Ein Todesfall in der VG Daaden-Herdorf – 31 Neuinfektionen am Donnerstag – Inzidenz jetzt bei 116,5

Die tagesaktuellen Zahlen und Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen am 8. April 2021, um 15.30 Uhr: Seit Beginn der Pandemie gab es 3.785 laborbestätigte Infektionen im Land, das sind 31 mehr als am Vortag. Dabei gibt es aktuell keine größeren Infektionsherde. In der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf ist eine 87 Jahre alte Frau verstorben.

Geheilt sind nun 2.947 Menschen. Aktuell sind 749 Personen im Kreis positiv auf eine Corona-Infektion getestet, bei rund 90 Prozent handelt es sich um eine Virus-Mutation. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt am Donnerstag gemäß Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz bei 116,5. Für das Land wird die Inzidenz mit 90,9 angegeben.

Im Landesimpfzentrum für den Kreis Altenkirchen in Wissen wurden am Donnerstag 338 Impfungen durchgeführt. Durch 20 Hausarztpraxen im Kreis Altenkirchen wurden in den vergangenen zwei Wochen zudem 3.500 Erstimpfungen vorgenommen. Dabei handelte es sich um ein Sonderkontingent an Impfstoff, den der Kreis angesichts der hohen Inzidenz erhalten hat.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 3.785

Steigerung zum 7. April: +31

Aktuell Infizierte: 749

Geheilte: 2.947

Verstorbene: 89/+1

in stationärer Behandlung: 34

7-Tage-Inzidenz: 116,5

Impfzentrum Wissen: 11.787 Erstimpfungen, 3.792 Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.200/+20

Betzdorf-Gebhardshain: 812/+5

Daaden-Herdorf: 432

Hamm: 310/+2

Kirchen: 547/+3

Wissen: 464/+1

Die Übersicht aller beim Land registrierten Teststellen mit Suchfunktion:

https://covid-19-support.lsjv.rlp.de/hilfe/covid-19-test-dashboard/