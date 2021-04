Veröffentlicht am 8. April 2021 von wwa

ASBACH – Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz in Asbach

Am späten Mittwochnachmittag, 07. April 2021, kontrollierten Polizeibeamte in der Laurentiusstraße in Asbach einen 20jährigen Fußgänger. Die Beamten stellten fest, dass der Heranwachsende einen angerauchten Joint und geringe Mengen an Betäubungsmittel mit sich führte. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Gegen den Beschuldigten wird strafrechtlich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Quelle: Polizei