Veröffentlicht am 8. April 2021 von wwa

STRASSENHAUS – Verkehrsunfallflucht in Straßenhaus

Am vergangenen Wochenende ist im Zeitraum von Freitag bis Samstag, 02. auf 03. April 2021, ein ordnungsgemäß geparkter Skoda Octavia in der Brunnenstraße in Straßenhaus im Bereich der Beifahrerseite beschädigt. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Quelle: Polizei