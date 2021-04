Veröffentlicht am 7. April 2021 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall auf der K 68

Am Dienstagabend, 06. April 2021, gegen 19:40 Uhr, befuhr ein 69jähriger Fahrzeugführer mit seinem Citroen die K 68 aus Richtung Giebelhardt kommend in Fahrtrichtung Birken-Honigsessen. Vor einer Rechtskurve betätigte er auf der schneeglatten Fahrbahn zu stark die Bremse, so dass der Pkw im Kurvenbereich geradeaus rutschte und eine Böschung hinabfuhr. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Am Pkw entstand mittlerer Sachschaden. Quelle: Polizei