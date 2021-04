Veröffentlicht am 7. April 2021 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Diebstahl mehrerer Kennzeichenschilder in Niederfischbach

Im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag, 01. bis 03. April 2021, wurden von zwei Vorführfahrzeugen eines Autohauses in der Industriestraße Niederfischbach, die Kennzeichenschilder AK-MI 106 und AK-SU 340 entwendet. Die oder der Täter betraten das frei zugängliche Betriebsgelände. Hinweise auf verdächtige Personen in diesem Bereich an den Polizeibezirksdienst Niederfischbach oder die PI Betzdorf. Quelle: Polizei