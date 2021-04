Veröffentlicht am 7. April 2021 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall in der Holschbacher Straße in Wissen

Am Dienstagnachmittag, 06. April 2021, gegen 17:40 Uhr, befuhr ein 41jähriger Fahrzeugführer mit seinem Gespann aus Audi A4 und unbeladenem Pferdeanhänger die abschüssige und schneebedeckte Holschbacher Straße in Fahrtrichtung Morsbacher Straße. Aufgrund der Witterungslage und ungeeigneter Sommerbereifung kam das Gespann beim Abbremsen ins Rutschen. Der Anhänger drückte dabei den Pkw nach links über die Gegenfahrbahn gegen die Fassade des Anwesens Holschbacher Straße 12, die dadurch beschädigt wurde. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden und er war nicht mehr fahrbereit. Quelle: Polizei