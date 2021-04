Veröffentlicht am 6. April 2021 von wwa

HERDORF – Sachbeschädigung an Audi RS5 in Herdorf

Ostermontag, den 05. April 2021, in der Zeit von 14:30 bis 15:30 Uhr wurde im Stadtgebiet Herdorf, in der Malscheidstraße, ein Audi RS5, beschädigt. Der unbekannte Täter ritzte mit einem spitzen Gegenstand rundum Kratzer in den Lack des hochwertigen Fahrzeuges. Hierdurch entstand erheblicher Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann. Die Ermittlungen werden von der Polizei Betzdorf geführt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Quelle: Polizei