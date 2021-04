Veröffentlicht am 5. April 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – 153 neue Corona-Positivfälle im Landkreis Neuwied

Über das Osterwochenende wurde im Impfzentrum in Oberhonnefeld insgesamt 1.230 Erst- sowie 345 Zweitimpfungen durchgeführt.

Das Impfzentrum war für eine deutlich höhere Anzahl an Impfungen vorbereitet. An Karfreitag konnten von zunächst 430 durch das Land vergebenen Impfterminen nur 121 durchgeführt werden. Dies begründet sich durch sehr viele Stornierungen, da aufgrund der Altersregelung nicht mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft werden konnte. Auch haben Impflinge von sich aus abgesagt, da sie nicht mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft werden wollten. Samstag und Sonntag wurden durch das Land nur weniger als die Hälfte der möglichen Impfslots vergeben. Nur am Montag wurde die mögliche Kapazität auch mit Terminen gefüllt und entsprechende Impfungen durchgeführt.

Der Inzidenzwert liegt gemäß aktueller Berechnung durch das Landesuntersuchungsamt RLP bei 178,9. Über das Osterwochenende wurden insgesamt 153 neue Positivfälle registriert.